Avis aux médias - Élections 2019 : Les travailleurs de la santé lancent une nouvelle initiative sur les soins primaires pour améliorer l'accès à ces derniers

OTTAWA, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Jeudi prochain, l'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS), l'Association médicale canadienne (AMC), l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) uniront leurs forces à Vancouver pour demander aux partis politiques fédéraux de prendre des engagements à l'égard des soins primaires. Le lancement d'une initiative visant à mieux soutenir les soins primaires permettra de mettre en lumière les difficultés que rencontrent les patients pour accéder à ces services, de même que les pénuries persistantes de travailleurs de la santé partout au pays.

QUAND : Jeudi 3 octobre 2019, de 10 h à 10 h 30 (HP)



LIEU : Hôtel Marriott Pinnacle de Vancouver, salle Ambleside (4e étage)

1128, rue Hastings Ouest, Vancouver (C.-B.)





Lien pour la diffusion en direct: https://casts.streamme.ca/cma10319



QUOI : Nouvelle initiative sur les soins primaires



QUI : Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS)

Association médicale canadienne (AMC)

Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC)

Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)

