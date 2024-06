OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ainsi que des ministres du cabinet fédéral, tiendront un point de presse sur les progrès réalisés dans le cadre des appels à la justice visant à mettre fin à la crise nationale des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées.

Les représentants des médias doivent être des membres accrédités de la Tribune de la presse pour accéder au site où aura lieu le point de presse. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent écrire à l'adresse [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Date : Le lundi 3 juin 2024

Heure : 14 h (Heure de l'Est)

Lieu :

Foyer de la Chambre des Communes

Édifice de l'Ouest, Colline du Parlement

111 rue Wellington

Ottawa (Ontario)

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Matthieu Perrotin, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations, Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, [email protected]