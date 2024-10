Avis aux médias - Des membres de la FSSS-CSN manifestent devant le ministère de la Famille

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Le jeudi 24 octobre, une centaine de délégué-es de la Fédération de la santé et des services (FSSS-CSN) et des travailleuses de la petite enfance manifesteront devant les bureaux du ministère de la Famille pour appuyer les responsables de service de garde éducatif en milieu familial (RSGE) et les travailleuses en centre de la petite enfance (CPE) affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Les manifestantes et manifestants souhaitent dénoncer l'attitude de ce gouvernement aux deux tables de négociation. Cette action de visibilité coïncide aussi avec la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance.

Aide-mémoire

Quoi

Manifestation en appui aux travailleuses en CPE et aux RSGE affiliées à la CSN

Qui

Lucie Longchamp, vice-présidente et responsable des secteurs parapublic et

privé de la FSSS-CSN

Chantal Racicot, représentante du secteur des RSGE de la FSSS-CSN

Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE de la FSSS-CSN

Katia Lelièvre, troisième vice-présidente de la CSN

Sébastien Gagné, vice-président responsable des régions de Montréal,

de Laval et du Grand Nord québécois de la FSSS-CSN

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal

métropolitain (CCMM-CSN)

Quand

Jeudi 24 octobre 2024 à 12 h

Où

600 rue Fullum, Montréal (Québec) H2K 3L6

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements : Julie Mercier, Service des communications de la CSN, 514 265-8963, [email protected]