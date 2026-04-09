Avis aux médias - Des groupes sociaux s'unissent pour s'attaquer à l'inabordabilité du logement

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - À quelques jours d'un changement à la tête du gouvernement québécois, des groupes sociaux de divers horizons lanceront ce vendredi une nouvelle coalition contre le logement cher, à l'appel du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Alors que les 7 ans et demi de la CAQ au pouvoir ont coïncidé avec une importante détérioration de l'abordabilité et à un sentiment de déconnexion chez les locataires, les groupes constatent qu'un changement de cap devient urgent. La Coalition contre le logement cher présentera ses trois revendications structurantes adressées au gouvernement du Québec : le contrôle des loyers, le développement massif de logements sociaux et la reconnaissance du droit au logement dans la Charte québécoise des droits et libertés.

Des porte-paroles de diverses organisations sociales nationales ayant adhéré à la coalition liront une déclaration commune.

En résumé :

Quoi : Conférence de presse de lancement de la Coalition contre le logement cher

Quand : Vendredi 10 avril 2026, 9h30

Où : Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal, Salle 303 Marguerite Bourgeoys

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Informations : Benoit Rullier, RCLALQ : 514 781-2220, Véronique Laflamme, FRAPRU : 514-231-2309