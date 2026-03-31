MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a réalisé des projections lumineuses sur deux immeubles de Montréal, l'une au 955 avenue d'Anvers dans Parc-Extension et l'autre au 330 rue Mozart dans La Petite-Patrie. Le but était de dénoncer les hausses de loyer abusives et les mauvaises conditions d'habitation auxquelles les locataires sont confronté•es. Loin d'être seul•es dans leur situation, ces locataires ont été choisi•es pour mettre un visage sur une réalité grandement répandue au Québec : la crise du logement persiste et fait souffrir.

Malgré la pluie et le froid, plusieurs dizaines de locataires se sont rassemblé•es sur le site de la projection de Parc-Extension pour dénoncer la situation et tenir des discours de solidarité. Le 955 rue d'Anvers fait partie d'un complexe de 18 immeubles totalisant 165 logements où les locataires ont reçu des avis d'augmentation de loyer abusifs allant jusqu'à 20 %, sans qu'aucune rénovation ni travaux ne le justifie.

Les projections et le rassemblement sont le fruit d'une collaboration avec le collectif artistique et militant Sémaphore et viennent clôturer la campagne d'actions contre les hausses de 2026 organisée par le RCLALQ. Depuis février, plusieurs actions se sont déroulées, notamment à Québec, Granby et Montréal, pour mettre en lumière les augmentations de loyers incontrôlés dont les locataires font les frais à travers la province. Encore une fois, le RCLALQ revendique la mise en place d'un contrôle des loyers et dénonce le manque d'action du gouvernement du Québec pour protéger les locataires qui s'appauvrissent toujours plus, dans un contexte de crise de l'abordabilité criante.

« Les locataires portent tout le fardeau du contrôle des loyers sur leurs épaules. Les abus continueront tant qu'un véritable contrôle des loyers ne sera pas mis en place par le gouvernement du Québec », affirme André Trépanier du Comité d'action de Parc-Extension.

« Cette année, le TAL a affiché un taux de base de 3,1 %, mais il ne s'agit que d'un plancher. C'est la troisième hausse la plus élevée des 20 dernières années après 2024 et 2025. Les propriétaires demandent souvent beaucoup plus sans que rien ne les empêche. Il est plus que temps que le gouvernement sorte de son inactivité et protège enfin les locataires », affirme Émile Boucher, organisateur communautaire au RCLALQ.

Album photo : https://drive.google.com/drive/folders/1F

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Pour plus d'informations : Émile Boucher, organisateur communautaire au RCLALQ, 514 781-2220, [email protected]; André Trépanier (en français), du Comité d'action de Parc-Extension (CAPE), 514 701-2984; Amy Darwish (en anglais), du CAPE, 514 992-1662, [email protected]