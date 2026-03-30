MONTREAL, le 30 mars 2026 /CNW/ -

Quand : Mardi 31 mars 2026 de 19h30 à 20h30.

Où : Devant le 955, avenue d'Anvers (angle Stuart)

Quoi : Des locataires seront disponibles pour témoigner. Des porte-parole du RCLALQ et du Comité d'action de Parc-Extension (CAPE) seront aussi sur place. Dès l'obscurité, un collectif d'artistes projettera des messages lumineux contre les hausses de loyer abusives.

En ce 31 mars 2026, date limite pour l'envoi des avis d'augmentation de loyer pour la plupart des baux, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) convie les médias à un rassemblement de solidarité avec les locataires d'un complexe de 18 immeubles à Parc-Extension. Cette action sur le territoire montréalais s'inscrit dans le cadre de la campagne annuelle du RCLALQ contre les augmentations. Elle vient après plusieurs actions qui se sont déroulées à Québec, Granby et Montréal.

L'édifice et les locataires du 955 avenue d'Anvers ont été choisis pour illustrer une réalité vécue chaque année par des milliers de locataires au Québec, que le RCLALQ souhaite vivement dénoncer : la réception d'avis d'augmentation de loyer abusif. Dans le seul complexe immobilier dont fait partie le 955, des hausses pouvant atteindre 150 dollars par mois ont été distribuées (représentant 20% d'augmentation pour certain•es), sans qu'aucune rénovation ne justifie ces majorations.

Fait notable, l'un des nouveaux propriétaires, M. Marc Lemieux, était un partenaire d'affaires de M. Henry Zavriyev, un rénovicteur bien connu.

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Pour informations : RCLALQ : Émile Boucher, 514 781-2220, [email protected].; CAPE : André Trépanier, 514 701-2984 et Amy Darwish (en anglais), 514 992-1662, [email protected]