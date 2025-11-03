Opportunité de photo entre M. Rafael Mariano Grossi, Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), et M. Ian L. Edwards, Président et chef de la direction d'AtkinsRéalis

PARIS, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, sera représenté par plusieurs experts participant à diverses séances du World Nuclear Exhibition 2025, qui se tiendra à Paris du 4 au 6 novembre. La société tiendra également des discussions à son kiosque M058 au Parc des expositions - Hall 6 - Villepinte, sur une gamme de sujets allant des nouvelles constructions à la remise à neuf, la fiabilité opérationnelle, mais aussi la transformation numérique et la gestion des déchets. Ces séances sont ouvertes à toutes les personnes participantes et aux médias.

Le 4 novembre à 16 h 15 (heure de Paris) au kiosque d'AtkinsRéalis (M058) --L'Agence internationale de l'énergie atomique célébrera l'adhésion d'AtkinsRéalis à son programme de bourses Marie Sklodowska-Curie.

Ian L. Edwards (Président et chef de la direction d'AtkinsRéalis) se joindra au Directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, pour une cérémonie de signature et de poignée de main marquant l'entrée d'AtkinsRéalis dans le programme de bourses Marie Sklodowska-Curie de l'AIEA, qui vise à accroître le nombre de femmes dans le domaine nucléaire. En apportant son soutien au programme, AtkinsRéalis offrira des bourses à cinq employées de son secteur Énergie nucléaire, couvrant leurs frais de scolarité pour poursuivre des études supérieures dans des domaines liés au génie nucléaire.

Nos panélistes experts

Le 4 novembre

14 h 15 à 15 h 30 (heure de Paris), Accélérer les nouveaux programmes nucléaires : expériences internationales



Ian L. Edwards (Président et chef de la direction) se joindra à un panel pour partager ses points de vue sur la façon d'accélérer les programmes nucléaires, alors que les gouvernements du monde entier sont confrontés à leurs objectifs en matière de changements climatiques et aux questions de sécurité énergétique. La mise en œuvre de programmes nucléaires représente un défi complexe et multidimensionnel : une planification rigoureuse, des investissements importants et une gestion stricte des risques. Le temps nécessaire pour élaborer un programme nucléaire, qu'il s'agisse d'un nouveau pays ou d'un pays qui dispose déjà d'installations nucléaires, est de 10 à 15 ans. Alors que l'engagement de tripler la capacité nucléaire d'ici 2050 a été approuvé par 31 pays, les programmes nucléaires, y compris les cycles de combustible, doivent accélérer leur rythme et tirer parti des expériences mutuelles. Le panel réunira des experts internationaux, des décideurs politiques, des représentants de l'industrie et des chercheurs afin de partager les expériences de pays divers, d'identifier les meilleures pratiques en matière de planification, de direction et de réglementation d'un nouveau programme nucléaire, ainsi que les défis techniques, économiques, environnementaux, sécuritaires et liés à la sûreté nucléaire.

14 h 30 à 15 h 20 (heure de Paris), salle d'atelier 2 -- Produire différemment : donner vie à la reproduction, à la collaboration et à la modularisation



Peter Sell (Directeur technique) expliquera pourquoi il est essentiel de produire l'énergie nucléaire différemment pour atteindre les objectifs net zéro de façon plus rapide, sécuritaire et efficace. Cet atelier explorera comment la reproduction, la collaboration et la modularisation transforment la façon dont nous concevons et construisons des centrales nucléaires. Grâce aux enseignements concrets d'équipes de conception et d'entrepreneurs, y compris des représentants de Sizewell C et d'EDF, Peter partagera les leçons apprises lors des projets de reproduction, mettant en valeur des approches collaboratives qui mettent en lumière la façon dont la construction modulaire renforce la productivité et la prévisibilité dans la réalisation de projets.

Le 5 novembre

Le 6 novembre

9 h 30 à 10 h 20 (heure de Paris), salle d'atelier 1 -- Partenariats pour le progrès : collaboration entre l'industrie et le gouvernement dans les nouveaux marchés nucléaires



Maura McDonald (Vice-présidente, Comptes clés mondiaux et parties prenantes) se joindra à un panel de chefs de file de l'industrie nucléaire canadienne pour discuter de la façon dont l'approche coordonnée du Canada liant le gouvernement, les organismes de réglementation, le milieu universitaire et l'industrie, offre un cadre éprouvé pour faire progresser la collaboration nucléaire à l'étranger. Ce panel explorera comment les nouveaux marchés nucléaires peuvent tirer parti de ces partenariats pour renforcer les chaînes d'approvisionnement locales, accroître les possibilités de formation et accélérer le perfectionnement de la main-d'œuvre. Les personnes participantes de l'industrie canadienne partageront leurs points de vue pratiques sur la façon de renforcer la coopération durable et de libérer des possibilités de croissance partagée.

Disponibilités pour les médias

Des entrevues avec les cadres et les experts d'AtkinsRéalis peuvent se faire sur place avec les médias accrédités participant à la conférence, ou virtuellement. Pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec Daniela Pizzuto, Directrice, Communications externes, à l'adresse [email protected] ou appeler/texter le +1 514 248-3116.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

AtkinsRéalis est le fabricant d'équipement d'origine (FEO) de la technologie nucléaire CANDU (une propriété canadienne) déployée dans le monde entier. Cela comprend les plus récents modèles : le CANDU EC6 (réacteur de génération III+ de 700 MW) et le CANDU MONARK™ (réacteur de génération III+ de 1 000 MW). La technologie CANDU est le seul réacteur de grande taille au monde qui utilise de l'uranium naturel sans besoin d'enrichissement et qui permet la coproduction de radio-isotopes médicaux utilisés pour la détection et le traitement du cancer. La Société fournit également des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires tout au long du cycle de vie nucléaire.

Certains des projets nucléaires phares de la Société à l'échelle mondiale comprennent des programmes de remise à neuf des réacteurs CANDU au Canada, de nouvelles constructions de réacteurs CANDU en Roumanie, les nouvelles constructions de Sizewell C et de Hinkley Point C au Royaume-Uni, les PRM de Darlington au Canada, Rolls Royce SMR au Royaume-Uni, le projet de PRM d'Energy Northwest aux États-Unis pour soutenir Amazon, et de multiples contrats pour des travaux d'assainissement de sites pour le département de l'Énergie des États-Unis.

Au cours de la dernière année, le secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis a également lancé un certain nombre de projets et d'initiatives stratégiques pour aider la Société à répondre à la demande mondiale sans précédent de solutions d'énergie nucléaire. Cela comprend la signature d'un accord de collaboration stratégique avec EDF, les travaux de redémarrage d'une usine de production d'eau lourde en Argentine, la signature de nombreuses ententes de fournisseurs privilégiés avec des fournisseurs nucléaires canadiens, et l'élargissement d'un partenariat stratégique dans le domaine de la robotique nucléaire avec Kinova.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn .

