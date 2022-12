MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'adressera aux représentantes et aux représentants des nations dans le cadre du Segment de haut niveau de la COP 15.

Elle présentera notamment les attentes et les aspirations des villes et des gouvernements infranationaux, qui ont été discutés lors du Sommet qu'ils ont tenu les 11 et 12 décembre derniers, dans le cadre de la COP 15.

Date : Le samedi 17 décembre 2022

Heure : 10 h

Lieu : Palais des congrès

Salle 517

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]