Avis aux médias - Changement de local : La Monnaie royale canadienne dévoile une pièce de collection en argent soulignant le 100e anniversaire du Stampede de la Victoire

CALGARY, le 4 juill. 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne se joint aux Calgariens pour célébrer le 100e anniversaire du Stampede de la Victoire de 1919. Pour souligner l'occasion, elle dévoilera une pièce de collection en argent commémorant ce rodéo historique dédié aux soldats canadiens de la Première Guerre mondiale.

À noter que nous avons changé de local en raison de la météo.

Où : Le marché

Entrée de la Salle A, Centre BMO

Parc du Stampede



Quand : Jeudi 4 juillet 2019

Arrivée des médias et des invités : 18 h

Brève allocution et dévoilement : 18 h 15



Qui : Madame Phyllis Clark, présidente du Conseil d'administration de la Monnaie royale canadienne

Monsieur Warren Connell, président-directeur général, Stampede de Calgary

Brigadier-général Stephen Lacroix, commandant de la 3e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Ouest), et maître de cérémonie honoraire du défilé du Stampede

Madame Michelle Grant, conceptrice de la pièce Stampede de la Victoire

