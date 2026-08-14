Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Pender Harbour

PENDER HARBOUR, BC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, de l'honorable Randene Neil, ministre de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources et député provincial de Powell River - Sunshine Coast, de Nick Gaskin, directeur général du centre de soins de santé Pender Harbour, de Diane Hopkinson, présidente du conseil d'administration de la Pender Harbour Health Centre Society, et de Lesley Durrant, présidente auxiliaire du centre de soins de santé Pender Harbour.

Date : Samedi 15 août 2026



Heure : 13 h (HP)



Lieu : Centre de soins de santé Pender Harbour (Pender Harbour Health Centre)

5066, chemin Francis Peninsula

Madeira Park (Colombie-Britannique) V0N 2H1

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Nick Gaskin, Directeur général, Pender Harbour Health Centre, 604-883-2764, [email protected]