FALL RIVER, NS, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Darrell Samson, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et député pour Sackville-Preston-Chezzetcook, et de Paul Adlakha, président du conseil d'administration de la LWF Firemens Association.

Date : Le jeudi 18 juillet 2024 Heure : 17 h 00 [HAA] Lieu : La salle de LWF

843, rue Fall River

Fall River, Nouvelle-Écosse, B2T 1G5

