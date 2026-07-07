AVIS AUX MÉDIAS - Annonce concernant le développement touristique de la région du Bas-Saint-Laurent
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre du Tourisme
07 juil, 2026, 13:00 ET
QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse concernant un soutien au secteur touristique du Bas-Saint-Laurent, en présence de la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne.
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Date :
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Le 9 juillet 2026
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Heure :
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9 h 30
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Lieu :
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Notre-Dame-du-Portage
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 9 juillet 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.
SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme
Source : Marie-Christine Girard, Conseillère politique, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 581 307-8807, Courriel : [email protected]
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