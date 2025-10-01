Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 2 octobre 2025
01 oct, 2025, 22:10 ET
QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 2 octobre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Cérémonie d'hommage national en l'honneur de M. Guy Rocher
Heure : 13 h 25
Lieu : Montréal
Le premier ministre s'adressera aux médias à son arrivée.
Pour plus d'informations sur l'accréditation : Avis aux médias - Cérémonie d'hommage national à Guy Rocher .
