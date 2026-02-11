Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

M. Louis Pelletier est nommé de nouveau forestier en chef et sous-ministre associé au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Centre de services scolaire des Découvreurs

Mme Marie-Pierre Lamarche est nommée de nouveau directrice générale du Centre de services scolaire des Découvreurs.

Centre de services scolaire Harricana

Mme Nancy Létourneau est nommée de nouveau directrice générale du Centre de services scolaire Harricana.

Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Mme Nadine Carpentier est nommée de nouveau directrice générale du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais.

Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue

Mme Pascale Girard-Toupin est nommée de nouveau directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue.

Centre de services scolaire Sorel-Tracy

M. Jonathan Charbonneau est nommé de nouveau directeur général du Centre de services scolaire Sorel-Tracy.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Vincent Rousson est nommé de nouveau recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Héma-Québec

M. Nicolas Bergeron est nommé membre du conseil d'administration d'Héma-Québec.

Mme France Boudreau et M. Pierre-Aurèle Morin sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cet organisme

Mme Patricia Pelletier est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de ce même organisme.

Retraite Québec

Mme Marie-Chantal Côté est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de Retraite Québec.

