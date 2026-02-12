Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 13 février 2026

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 13 février 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Conférence de presse en appui à la candidature de Montréal pour accueillir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience

Heure : 10 h 30

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, et de l'adjoint parlementaire du ministre des Relations internationales et de la Francophonie (volet relations internationales) et député de Masson, M. Mathieu Lemay.

Des acteurs influents du milieu des affaires et économique de Montréal seront aussi présents. Participeront également à l'événement la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada, le président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada, M. Laurent Ferreira, et le président-directeur général de Montréal International, M. Stéphane Paquet.

