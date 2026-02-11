Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 12 février 2026
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
11 févr, 2026, 17:51 ET
QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 12 février 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Période des questions et réponses orales
Heure : 10 h 00
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Présence à la cérémonie soulignant les victoires d'équipes sportives des Carabins de l'Université de Montréal
Heure : 11 h 30
Lieu : Assemblée nationale du Québec
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
Partager cet article