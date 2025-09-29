AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie d'hommage national à Guy Rocher

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la cérémonie d'hommage national à la mémoire de Guy Rocher, l'un des plus grands intellectuels et artisans de la Révolution tranquille, sont priés de prendre connaissance des informations suivantes.

Chapelle ardente

La population est invitée à venir lui rendre hommage lors de l'exposition en chapelle ardente qui se tiendra le 2 octobre, de 10 h à midi, dans l'Agora du pavillon Judith-Jasmin de l'Université du Québec à Montréal.

La prise d'images sera ouverte à tous les médias. Les représentants des médias souhaitant couvrir l'événement doivent obligatoirement s'accréditer au plus tard le mercredi 1er octobre à 11 h en écrivant à [email protected].

Cérémonie d'hommage national

La cérémonie d'hommage national sera célébrée le 2 octobre à 14 h dans la Salle Pierre-Mercure de l'Université du Québec à Montréal.

La captation et la prise de photos à l'intérieur de la Salle Pierre-Mercure seront assurées par une équipe média.

Les représentants des médias souhaitant couvrir l'événement doivent obligatoirement s'accréditer au plus tard le mercredi 1er octobre à 11 h en écrivant à [email protected].

Les représentants des médias accrédités devront se présenter au plus tard à 12 h 30 devant l'entrée de la Salle Pierre-Mercure, au 300, boulevard de Maisonneuve Est, à Montréal, afin d'être installés dans l'espace prévu avant l'arrivée des dignitaires.

Les représentants des médias pourront, sans possibilité de captation d'images ni de son, assister à la cérémonie. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la zone réservée le jour de la cérémonie.

Des consignes précises liées à la logistique seront transmises par courriel uniquement aux personnes accréditées, à l'approche de l'événement.

Détails techniques pour récupérer les images

Demandes d'extraits vidéo

La captation à l'intérieur de la Salle Pierre-Mercure sera assurée par Radio-Canada. Les médias qui souhaitent obtenir l'accès à ce signal vidéo peuvent contacter Anik Venne à l'adresse [email protected] ou Caroline Dumas à l'adresse [email protected].

Distribution

Le signal sera rendu disponible au TOC de Dôme, par satellite, par Multipoint Dejero et par lien Web.

Prix pour l'événement :

LIVE ACCESS : 2 000 $

LIVE ACCESS WEB/RADIO : 1 000 $

NEWS ACCESS : 650 $

Demande de photos

La prise d'images est assurée par La Presse canadienne. Pour toute demande de renseignement : [email protected].

Registre de condoléances

Rappelons qu'un registre de condoléances a été mis à la disposition du public souhaitant transmettre un message à la famille de M. Guy Rocher, à l'adresse suivante : Québec.ca/condoléances.

AIDE-MÉMOIRE

Chapelle ardente

Date : Jeudi 2 octobre 2025 Heure : 10 h à midi Lieu : Agora du pavillon Judith-Jasmin de l'Université du Québec à Montréal

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4

Cérémonie d'hommage national

Date : Jeudi 2 octobre 2025 Heure : 14 h Lieu : Salle Pierre-Mercure de l'Université du Québec à Montréal

300, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal (Québec) H2X 3X6

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 831-1393, [email protected]; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca, [email protected]