Avis aux médias - À l'approche du 1er juillet, l'administration Martinez Ferrada annonce un financement à la SHDM

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif, Caroline Braun, conjointement avec la directrice générale de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), Sophie Rousseau-Loiselle, invitent les membres des médias à une conférence de presse pour l'annonce d'un financement à la SHDM.

Date : Le vendredi 26 juin 2026



Heure : 10 h 30

Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]