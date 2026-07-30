Avis aux médias - 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976 : La Ville de Montréal et l'Ambassade de Roumanie au Canada rendent hommage à Nadia Comăneci

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une cérémonie soulignant le 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976, au cours de laquelle la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la Famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir, Mme Christine Black et l'ambassadeur de Roumanie au Canada, Son Excellence M. Bogdan Mănoiu, rendront hommage à la légende de la gymnastique Nadia Comăneci.

À cette occasion, une plaque commémorative sera dévoilée afin de souligner la contribution exceptionnelle de Nadia Comăneci à l'histoire du sport et son héritage auprès des générations de gymnastes qui ont suivi ses traces.

Date : Vendredi 31 juillet 2026



Heure : 14 h 30

Le lieu où se tiendra l'annonce sera transmis aux personnes ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Coordination médias, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]