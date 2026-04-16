OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les piétons que le sentier de la Colline du Parlement situé derrière l'édifice du Centre, l'escalier de l'escarpement ouest, le Pavillon d'été et la zone du monument de la reine Victoria, qui étaient fermés pour la saison hivernale, rouvriront le vendredi 17 avril.

Balise Alt : Une carte de la Colline du Parlement représentant des sentiers, des édifices et des zones entourant l’édifice du Centre. Le sentier situé derrière l’édifice du Centre, indiqué en vert, rouvrira entièrement aux piétons. La carte comprend des éléments de l’image de marque de Services publics et Approvisionnement Canada et du gouvernement du Canada. (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Balise Alt : Une carte de la Colline du Parlement représentant des sentiers, des édifices et des zones entourant l'édifice du Centre. Le sentier situé derrière l'édifice du Centre, indiqué en vert, rouvrira entièrement aux piétons. La carte comprend des éléments de l'image de marque de Services publics et Approvisionnement Canada et du gouvernement du Canada.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)