GATINEAU, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser la population que le pont Alexandra rouvrira à la circulation le 26 février 2025, si les conditions météorologiques le permettent.

Les travaux de réparation de la structure du pont effectués dans le cadre du projet de réparation de la promenade piétonne et des articulations permettront au pont de demeurer en service en toute sécurité jusqu'à son remplacement. SPAC dispose d'un régime d'inspection, de surveillance et d'entretien rigoureux avec lequel il s'assure que tous ses ponts et passages sont sécuritaires à tout moment pour les usagers.

Des fermetures de voies en dehors des heures de pointe pourraient être nécessaires pour permettre la réalisation de travaux mineurs et de travaux d'inspection et d'entretien. SPAC est reconnaissant de la coopération et de la compréhension du public pendant ces travaux de réparation nécessaires.

Les restrictions de charge sur le pont Alexandra demeurent en vigueur , soit un maximum de :

27 tonnes sur les voies véhiculaires

5 tonnes sur la voie de la promenade piétonne

Les véhicules commerciaux doivent emprunter les 2 ponts désignés pour les véhicules commerciaux dans la région de la capitale nationale (RCN), soit le pont Macdonald-Cartier et la traverse des Chaudières.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer les transports et la mobilité dans la RCN pour les générations actuelles et futures. SPAC continue de faire progresser le projet de remplacement du pont Alexandra, qui vise à remplacer la structure existante par un nouveau pont qui offrira des avantages à long terme aux collectivités de chaque côté de la rivière des Outaouais.

