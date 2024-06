GATINEAU, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en tant que gardien de nombreux ponts et passages qui enjambent la rivière des Outaouais entre l'Ontario et le Québec, dispose d'un régime rigoureux d'inspection, de surveillance et d'intervention pour garantir que tous ses ponts et passages demeurent sécuritaires à tout moment pour les usagers.

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Une inspection de la structure en acier du pont Alexandra a révélé une détérioration plus importante due à la corrosion. Par conséquent, le projet de réparation de la promenade piétonne et des articulations en cours sur le pont Alexandra, vieux de plus de 120 ans, nécessitera plus de travaux que prévu initialement avant sa réouverture à la circulation automobile.

SPAC souhaite informer les automobilistes que la fermeture actuelle du pont Alexandra à la circulation automobile devra être prolongée afin de terminer les travaux de réhabilitation et de réparation essentiels pour garantir la sécurité du pont. La fermeture, initialement prévue d'octobre 2023 à l'automne 2024, est désormais prolongée jusqu'en février 2025.

Durant cette période, 1 voie restera accessible aux piétons et aux cyclistes.

Le gouvernement du Canada s'engage à améliorer les transports et la mobilité dans la région de la capitale nationale (RCN) pour les générations actuelles et futures. Parallèlement au projet de réparation de la promenade piétonne et des articulations, SPAC continue également de faire progresser le projet de remplacement du pont Alexandra, qui vise à remplacer la structure en fin de vie utile par un nouveau pont qui offrira des avantages à long terme aux collectivités de chaque côté de la rivière des Outaouais.

SPAC déploie tous les efforts raisonnables pour minimiser les perturbations sur la circulation sur son réseau de transport dans la RCN. Les navetteurs sont priés de rester informés des travaux effectués sur les ponts et des fermetures de voies qui en découlent en consultant nos plateformes de médias sociaux et notre page Web sur les fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux dans la région de la capitale nationale.

