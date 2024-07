KINGSTON, ON, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur le pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés les 5 et 20 juin, et le 3 juillet.

SPAC a travaillé en étroite collaboration avec Priestly Demolition Inc. (PDI) pour réaliser l'analyse des options visant à rétablir l'accès des véhicules, des cyclistes et des piétons. À la suite de cette analyse, nous sommes heureux d'annoncer que PDI installera un pont modulaire temporaire, dont l'ouverture est prévue d'ici la fin septembre. Le pont modulaire temporaire permettra le passage des véhicules et comprendra également un espace permettant aux piétons et aux cyclistes de traverser le pont sur l'un des côtés.

Le chenal de navigation maritime demeurera ouvert à la circulation maritime jusqu'au début de l'installation du pont modulaire temporaire.

Une fois installé, le pont modulaire temporaire devrait être enlevé et réinstallé quelques fois avant la fin de la saison de navigation afin de créer un accès temporaire pour la circulation maritime. Pendant ces périodes d'accès maritime temporaire, l'accès des véhicules, des cyclistes et des piétons sera interrompu. Les dates et les horaires précis de ces périodes d'accès maritime doivent être déterminés, et des avis publics seront publiés au préalable pour en informer le public.

À l'heure actuelle, aucune décision n'a été prise concernant la fréquence des périodes d'accès maritime à partir de 2025. SPAC consultera divers intervenants communautaires pour planifier les activités afin de minimiser les perturbations.

Le pont modulaire temporaire devrait être en place jusqu'à ce que la construction d'un pont de remplacement permanent soit terminée.

SPAC demeure déterminé à protéger la sécurité de la population canadienne grâce à des investissements continus dans son infrastructure. De plus amples renseignements seront communiqués dès qu'ils seront connus. Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers. Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)