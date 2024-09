KINGSTON, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur le pont-jetée LaSalle, à la suite du plus récent avis public publié le 12 septembre.

Comme indiqué précédemment, SPAC et Priestly Demolition avaient prévu d'installer et de rendre opérationnel le pont modulaire temporaire au plus tard le 30 septembre 2024.

C'est avec grand regret que SPAC souhaite informer tous les résidents et les organismes concernés d'un retard par rapport à l'échéancier précédemment communiqué pour rétablir l'accès des véhicules, des cyclistes et des piétons au pont-jetée LaSalle.

Nous prévoyons maintenant que l'installation sera terminée et que le pont sera opérationnel pour les véhicules, les cyclistes et les piétons le 3 octobre 2024, en début de soirée. Le retard est attribuable aux mesures supplémentaires requises pour assurer l'installation et le fonctionnement sécuritaires du pont.

Nous savons que chaque jour de report de la réouverture a des répercussions importantes sur les résidents de Kingston. SPAC est reconnaissant de la compréhension et de la patience dont continuent de faire preuve les entreprises locales et les résidents pendant les travaux de rétablissement de l'accès au pont-jetée LaSalle.

Le report de la réouverture n'aura pas d'incidence sur l'ouverture du chenal principal de navigation à la circulation maritime prévue à 2 occasions en 2024, à savoir :

le 15 octobre, d'environ 12 h à 21 h (heure de l'Est)

le 16 novembre, d'environ 12 h à 21 h (heure de l'Est)

SPAC demeure déterminé à protéger la sécurité de la population canadienne grâce à des investissements continus dans son infrastructure. Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

De plus amples renseignements sur le pont temporaire sont accessibles sur la page Web du projet du pont-jetée LaSalle.

