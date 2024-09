KINGSTON, ON, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur le pont-jetée LaSalle, à la suite des plus récents avis publics publiés les 5 et 20 juin, ainsi que les 3 et 19 juillet.

Les travaux préparatoires pour l'installation d'un pont modulaire temporaire par l'entrepreneur de SPAC, Priestly Demolition, sont en cours.

Le 19 septembre, le principal chenal de navigation maritime sera fermé pour l'installation du pont modulaire temporaire, qui sera en place et opérationnel pour les véhicules, les cyclistes et les piétons d'ici le 30 septembre.

La réouverture du chenal principal de navigation à la circulation maritime est prévue à 2 occasions en 2024, à savoir :

le mardi 15 octobre 2024, d'environ 12 h à 21 h (heure de l'Est)

le samedi 16 novembre 2024, d'environ 12 h à 21 h (heure de l'Est)

Pendant ces périodes, le pont temporaire sera enlevé, ce qui permettra un accès sans restriction à la circulation maritime. La circulation terrestre (véhicules, cyclistes et piétons) sera interrompue et des avis publics seront publiés au préalable pour en informer la population.

De plus amples renseignements sur le pont temporaire sont accessibles sur la page Web du projet du pont-jetée LaSalle.

SPAC entamera des consultations avec divers intervenants, notamment la Ville de Kingston, l'industrie maritime et d'autres ministères fédéraux, afin de déterminer la fréquence et le calendrier des périodes d'accès maritime. Ces périodes concernent la saison de navigation 2025 et au-delà, avec l'intention d'autoriser l'accès au début du mois de mai 2025 pour coïncider avec le début de la saison maritime.

Le pont modulaire temporaire devrait être en place jusqu'à ce que la construction d'un pont de remplacement permanent soit terminée.

SPAC demeure déterminé à protéger la sécurité de la population canadienne grâce à des investissements continus dans son infrastructure. De plus amples renseignements seront communiqués dès qu'ils seront connus. Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)