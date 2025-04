KINGSTON, ON, le 11 avril 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que le pont-jetée LaSalle sera entièrement fermé aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons pour permettre l'ouverture temporaire du principal canal de navigation maritime pendant les périodes suivantes :

le samedi 19 avril, de 6 h à 20 h

le samedi 3 mai, de 6 h à 20 h

le samedi 17 mai, de 6 h à 20 h

le samedi 31 mai, de 6 h à 20 h

Pendant ces périodes, le démontage du pont modulaire commencera à 6 h, et le canal maritime devrait être ouvert à 9 h. Le canal maritime sera fermé à 17 h pour réinstaller le pont. Le pont-jetée devrait rouvrir aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons à 20 h.

Le calendrier complet des ouvertures du canal de navigation maritime pour 2025 n'a pas encore été confirmé. Nous continuons de suivre le processus de demande de Transports Canada en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

SPAC demeure déterminé à communiquer l'information dès qu'elle sera disponible. Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour, ainsi que la page du pont-jetée LaSalle pour tout changement apporté au calendrier après les heures de bureau.

Renseignements

Services immobiliers

Services publics et Approvisionnement Canada

Communiquer avec les Services immobiliers

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada