CAMPBELLTON, NB, le 29 avril 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes qu'il y aura des fermetures de voie intermittentes en alternance sur le pont J.C. Van Horne pour l'entretien de l'éclairage routier pendant la période suivante :

du lundi 4 mai au jeudi 7 mai

Pendant cette période, des fermetures de voie unique pourront survenir entre 9 h et 16 h (HNA) et entre 18 h et 21 h (HNA). Les automobilistes peuvent s'attendre à de légers retards.

Les piétons auront accès à un trottoir en tout temps.

Veuillez respecter toute la signalisation et toutes les instructions données par les signaleurs sur place.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils circulent sur le pont et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)