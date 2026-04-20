Nouvelles fournies parServices publics et Approvisionnement Canada
20 avr, 2026, 13:57 ET
GATINEAU, QC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux automobilistes à des fins de travaux d'inspection durant les périodes suivantes :
- du mercredi 22 avril au vendredi 24 avril, de 9 h 30 à 14 h 30
Durant ces périodes, la promenade demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.
Dans le cadre de cette inspection, le pont sera temporairement fermé pour permettre l'inspection semi-annuelle du caillebotis de la voie en direction de Gatineau. Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre l'exécution des travaux en toute sécurité.
L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.
SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.
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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada
Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)
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