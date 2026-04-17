HAMILTON, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers de possibles fermetures de voies sur le pont levant du canal de Burlington afin d'effectuer des travaux d'entretien, durant les périodes suivantes :

du mardi 21 avril au mercredi 22 avril, de 20 h à 4 h (HNE)

du mercredi 22 avril au jeudi 23 avril, de 20 h à 4 h (HNE)

Durant ces périodes, des fermetures de voies pourraient survenir; une voie en direction nord ainsi qu'une voie en direction sud demeureront ouvertes à la circulation automobile.

Les piétons et les cyclistes utilisant le trottoir ne seront pas touchés par ces travaux, ni la circulation maritime.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques ou les conditions de travail. SPAC diffusera un avis public révisé en cas de changement à l'horaire.

SPAC remercie les usagers de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)