KINGSTON, ON, le 4 juin 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur la fermeture du pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés les 2, 4, 12 et 22 avril, ainsi que les 3, 10, 15 et 29 mai.

La santé et la sécurité des usagers qui empruntent le pont-jetée LaSalle sont de la plus haute importance pour le gouvernement du Canada.

En prévision de l'attribution imminente du contrat de démolition du pont à bascule, SPAC souhaite informer le public que l'accès des cyclistes et des piétons au pont-jetée LaSalle cessera demain, le 5 juin, à compter de 9 h. Des mesures de sécurité seront également mises en place pour assurer la sécurité du public.

En collaboration avec la Ville de Kingston, SPAC continue d'élaborer un plan visant à rétablir l'accès des véhicules, des cyclistes et des piétons grâce à une solution de pont modulaire temporaire, tout en se préparant à commencer les travaux de conception préliminaires pour faire avancer la construction d'un nouveau pont de remplacement. Les délais, une fois connus, seront communiqués dans un prochain avis public.

De plus amples renseignements seront communiqués dans la semaine à venir dès qu'ils seront disponibles. SPAC invite les usagers à consulter ses avis publics et ses comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

Renseignements

Services immobiliers

Services publics et Approvisionnement Canada

Communiquer avec les Services immobiliers

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada