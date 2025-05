OTTAWA, ON, le 22 mai 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les piétons que l'escalier de l'escarpement ouest de la Colline du Parlement ainsi que le Pavillon d'été derrière l'édifice du Centre, qui étaient fermés aux fins de réparation, rouvriront le vendredi 23 mai.

Une carte de la Cité parlementaire mettant en évidence les sentiers, les édifices et les zones autour de l'édifice du Centre. Le sentier derrière l'édifice du Centre, balisé en vert, devrait rouvrir aux piétons. La carte comprend les logos de Services publics et Approvisionnement Canada et l'image de marque du gouvernement du Canada. (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html