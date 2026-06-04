GATINEAU, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada respecte son engagement de bâtir une économie canadienne plus forte en investissant dans les infrastructures publiques essentielles et en veillant à ce que l'approvisionnement fédéral soutienne les travailleurs, les entreprises et les chaînes d'approvisionnement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé que le Ministère avait attribué un contrat de 79 millions de dollars (taxes incluses) pour le projet de remplacement du pont Alexandra à Capital Crossing Constructors (CCC), un consortium composé des entités canadiennes suivantes : Webuild Civil Works Inc., Samsung C&T Ontario 1 Inc. et Green Infrastructure Partners Inc.

L'attribution de ce contrat marque un jalon important de l'un des plus importants projets d'infrastructure de la région de la capitale nationale (RCN) et montre comment le gouvernement du Canada tire parti de son pouvoir d'achat pour soutenir les travailleurs et les entreprises du pays. Grâce au modèle progressif de conception-construction, le gouvernement et le concepteur-constructeur travailleront de concert à peaufiner les exigences, le calendrier, l'établissement des prix et la gestion des risques du projet, tout en veillant à l'obtention d'une valeur optimale pour la population canadienne.

En appui à la politique « Achetez canadien » du gouvernement, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) travaillera en étroite collaboration avec le concepteur-constructeur afin d'accorder la priorité à l'utilisation d'acier, d'aluminium et d'autres matériaux canadiens, dans la mesure du possible, et de maximiser les possibilités économiques pour les entreprises et les collectivités canadiennes et locales tout au long des étapes de conception, de déconstruction et de construction du projet.

Le remplacement du pont Alexandra est un investissement national qui améliorera la connectivité entre l'Ontario et le Québec, renforcera la sécurité et la fiabilité pour les navetteurs et soutiendra la croissance économique dans la RCN pour les décennies à venir. Le pont existant, qui a maintenant plus de 120 ans, a atteint la fin de sa durée de vie utile, et la construction du pont de remplacement devrait commencer en 2028.

Le concepteur-constructeur mettra en œuvre la conception approuvée pour le nouveau pont, à savoir le concept Motion, qui a reçu l'approbation fédérale de l'utilisation du sol et du design de la Commission de la capitale nationale en janvier 2026. Inspiré par le débit de la rivière des Outaouais, ce concept présente trois arches incurvées et tient compte des commentaires obtenus dans le cadre d'une vaste mobilisation du public, des communautés autochtones et des intervenants. Le pont concilie les besoins modernes en matière de transport avec la préservation du patrimoine et une conception urbaine de qualité supérieure, créant ainsi une structure emblématique qui servira à la fois les résidents et les visiteurs.

Tout au long de l'exécution du projet, SPAC continuera de travailler en étroite collaboration avec le concepteur-constructeur pour fournir au public des mises à jour régulières, mobiliser les collectivités et les intervenants et communiquer rapidement et de manière transparente tout impact des travaux de construction.

Citations

« Les compétences et l'ingéniosité de la population canadienne sont au cœur des travaux visant à remplacer le plus ancien pont routier interprovincial de notre capitale nationale. Le contrat attribué aujourd'hui réunit trois grands fournisseurs canadiens, et nous veillerons à ce qu'ils utilisent de l'acier et de l'aluminium canadiens dans le cadre du projet. Ce dernier permettra de mettre en place une structure sécuritaire, moderne et résiliente conçue pour mieux servir les résidents et les visiteurs et, en fin de compte, offrir de meilleures possibilités économiques pour la région de la capitale nationale. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Depuis plus d'un siècle, le pont Alexandra constitue un lien déterminant entre Gatineau et Ottawa, reliant les gens au travail, à la famille, aux services et aux institutions culturelles des deux côtés de la rivière. En tant que représentant d'une collectivité qui vit tout près de cette structure emblématique, je sais à quel point il est important de préserver ce lien pour les générations futures. L'annonce d'aujourd'hui marque un jalon important vers la construction d'un pont moderne, sécuritaire et accessible qui tient compte des besoins d'une région de la capitale nationale en pleine croissance tout en respectant le patrimoine et le caractère de ce site important. »

L'honorable Greg Fergus

Député de Hull-Aylmer

« Le pont Alexandra fait partie intégrante du paysage de notre région. Chaque jour, les résidents, les travailleurs et les visiteurs comptent sur cette structure pour se déplacer entre Ottawa et Gatineau, renforçant ainsi les liens qui font de la région de la capitale nationale un endroit unique et dynamique où vivre. Le remplacement de ce pont vieillissant contribuera à garantir que notre réseau de transport demeure sécuritaire, fiable et efficace pour les décennies à venir, tout en soutenant l'activité économique, le tourisme et la vie communautaire des deux côtés de la rivière des Outaouais. »

L'honorable Mona Fortier

Députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester

Les faits en bref

Le projet de remplacement s'appuie sur un modèle de conception-construction progressive, qui favorise une collaboration dès le départ entre le gouvernement, les concepteurs et les constructeurs afin d'améliorer le contrôle sur les coûts et de raccourcir les délais d'exécution.

Le processus d'approvisionnement a débuté en octobre 2024 avec la publication d'une demande de qualifications pour la conception, la déconstruction et la construction d'un nouveau pont.

CCC travaillera avec l'équipe de projet intégrée pour faire progresser les travaux de conception conformément aux exigences du projet.

La mobilisation des collectivités autochtones, du public et des intervenants se poursuivra tout au long du projet.

Liens connexes

À propos du pont Alexandra - Canada.ca

Pont Alexandra : projet de remplacement - Canada.ca

Remplacement du pont Alexandra | Commission de la capitale nationale

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]