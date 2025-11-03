HAMILTON, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'il y aura des fermetures de voies sur le pont levant du canal de Burlington en vue de l'installation de nouvelles barrières de sécurité pour la circulation pendant la période suivante :

le mardi 4 novembre, de 9 h à 15 h

le mercredi 5 novembre, de 9 h à 15 h

Durant cette période, 2 voies seront fermées, et 1 voie en direction nord ainsi que 1 voie en direction sud demeureront ouvertes à la circulation automobile.

Le trottoir demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes, et la circulation maritime ne sera pas perturbée.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques ou les conditions de travail. SPAC publiera un nouvel avis public en cas de modifications à l'horaire.

SPAC remercie les usagers de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)