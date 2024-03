HAMILTON, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'il y aura des fermetures de voies en alternance sur le pont levant du canal de Burlington pour la poursuite des travaux d'un projet de réfection majeure pendant la période suivante :

du jeudi 21 mars au vendredi 30 août

Durant cette période, 3 voies seront fermées et 1 voie demeurera ouverte à la circulation en alternance, dirigée par des feux de circulation. Les automobilistes doivent s'attendre à des retards.

Les cyclistes et les piétons pourront traverser le pont en empruntant les chemins accessibles. Il n'y aura aucune incidence sur la circulation maritime.

Il n'y aura également aucune incidence sur la course Around the Bay de 2024.

Ces fermetures de voies sont nécessaires pour terminer la deuxième phase du projet de remplacement du tablier du pont, qui comprend la réfection des travées d'approche. Le projet se déroule selon le calendrier établi et devrait être terminé d'ici l'automne 2024.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers