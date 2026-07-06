/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État Fuhr annoncera de nouvelles mesures visant à rendre le Canada plus sûr, plus résilient et plus prospère/

ESQUIMALT, BC, le 5 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) soulignera de nouvelles mesures visant à rendre le Canada plus sûr et plus résilient.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 6 juillet 2026

Heure : 13 h 30

Endroit : Esquimalt (Colombie-Britannique)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de l'Agence de l'investissement pour la défense à [email protected] au plus tard le lundi 6 juillet à 10 h 30 .

au plus tard le lundi 6 juillet à 10 h 30 . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse avec le secrétaire d'état Fuhr du 6 juillet » dans l'objet de votre courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 30.

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SOURCE Agence de l’investissement pour la défense

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias : Agence de l'investissement pour la défense, [email protected]