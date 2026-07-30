AVIS AU PUBLIC - Fermetures de voies aux automobilistes sur le pont Macdonald-Cartier

GATINEAU, QC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes que des fermetures de voies seront nécessaires afin d'exécuter des travaux de réhabilitation sur le pont Macdonald-Cartier, du vendredi 7 août au vendredi 30 novembre. Durant cette période, les fermetures auront lieu comme suit :

du lundi au vendredi, de 6 h à 9 h 30 : une voie en direction de Gatineau sera fermée (trois voies en direction d'Ottawa et deux voies en direction de Gatineau seront ouvertes)

(trois voies en direction d'Ottawa et deux voies en direction de Gatineau seront ouvertes) du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 14 h 30 : une voie fermée dans chaque direction (deux voies en direction d'Ottawa et deux voies en direction de Gatineau seront ouvertes)

(deux voies en direction d'Ottawa et deux voies en direction de Gatineau seront ouvertes) du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 21 h : une voie en direction d'Ottawa sera fermée (deux voies en direction d'Ottawa et trois voies en direction de Gatineau seront ouvertes)

(deux voies en direction d'Ottawa et trois voies en direction de Gatineau seront ouvertes) du lundi au vendredi, de 21 h à 6 h (pendant la nuit) : une voie fermée dans chaque direction (deux voies en direction d'Ottawa et deux voies en direction de Gatineau seront ouvertes)

(deux voies en direction d'Ottawa et deux voies en direction de Gatineau seront ouvertes) en continu, du vendredi, à 21 h, au lundi, à 6 h : une voie fermée dans chaque direction (deux voies en direction d'Ottawa et deux voies en direction de Gatineau seront ouvertes)

Durant ces périodes, des travaux seront réalisés sur les joints de dilatation et le revêtement des poutres d'acier. De la signalisation routière sera installée afin d'aviser les automobilistes du côté de l'Ontario et du Québec. Ces mesures visent à assurer la sécurité des usagers et à permettre l'exécution des travaux en toute sécurité.

Le trottoir ou la passerelle polyvalente demeureront accessibles aux piétons et aux cyclistes pendant toute la durée des travaux. Lorsque les activités de construction nécessiteront la fermeture temporaire du trottoir ou de la passerelle polyvalente, une signalisation sera installée afin de rediriger les usagers.

L'horaire pourrait changer en fonction des conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)