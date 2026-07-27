AVIS PUBLIC - Fermeture complète du pont Alexandra

GATINEAU, QC, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que le pont Alexandra sera fermé le 29 juillet et les 1er, 5, 8, 12 et 15 août prochains. Durant ces périodes, le pont sera fermé et patrouillé, par mesure de sécurité, à l'occasion de l'événement Les Grands Feux du Casino Lac-Leamy, selon l'horaire suivant :

Fermeture aux véhicules : de 19 h 30 à 22 h 30

de 19 h 30 à 22 h 30 Fermeture complète du pont, y compris aux piétons et aux cyclistes : de 20 h 30 à 22 h

de 20 h 30 à 22 h Réouverture de la promenade aux piétons et aux cyclistes : 22 h

22 h Réouverture des voies aux véhicules : 22 h 30

Les piétons et les cyclistes pourront toutefois circuler sur la voie centrale entre 19 h 30 et 20 h 30.

Des panneaux de signalisation seront installés, et des signaleurs seront sur place pour diriger la circulation.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)