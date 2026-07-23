AVIS PUBLIC -Fermetures de ponts aux automobilistes dans la région de la capitale nationale

GATINEAU, QC, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que les ponts suivants seront fermés dans la région de la capitale nationale pour permettre le déroulement de la course IRONMAN, comme suit :

le pont Alexandra du samedi 2 août, à 6 h, au dimanche 3 août, à 6 h

la traverse des Chaudières le samedi 2 août, de 6 h à 11 h



Durant ces périodes, les trottoirs demeureront accessibles aux cyclistes et aux piétons.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur les ponts et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)