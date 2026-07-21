AVIS PUBLIC - Fermetures de voies pendant la nuit sur le pont Macdonald-Cartier aux automobilistes

GATINEAU, QC, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes que des fermetures de voies seront nécessaires pendant la nuit afin d'exécuter des travaux liés au projet du pont Macdonald-Cartier pendant les périodes suivantes :

du lundi 27 juillet, à 21 h, au mardi 28 juillet, à 5 h

du mardi 28 juillet, à 21 h, au mercredi 29 juillet, à 5 h

du mercredi 29 juillet, à 21 h, au jeudi 30 juillet, à 5 h

du jeudi 30 juillet, à 21 h, au vendredi 31 juillet, à 5 h

du vendredi 31 juillet, à 21 h, au dimanche 2 août, à 5 h

du mardi 4 août, à 21 h, au mercredi 5 août, à 5 h

du mercredi 5 août, à 22 h 30, au jeudi 6 août, à 5 h

du jeudi 6 août, à 21 h, au vendredi 7 août, à 5 h

Durant ces périodes, la voie la plus à gauche sera fermée dans les deux directions pour permettre le retrait du muret de béton central. Des panneaux de signalisation seront installés afin de rediriger les automobilistes du côté de l'Ontario et du Québec. Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre l'exécution des travaux en toute sécurité.

Le trottoir et la passerelle polyvalente demeureront accessibles aux piétons et aux cyclistes.

L'horaire pourrait changer en fonction des conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)