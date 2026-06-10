AVIS AU PUBLIC - Fermeture de voies et de la promenade piétonne sur le pont Alexandra

GATINEAU, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux véhicules en raison d'une manifestation prévue pendant la période suivante :

le mercredi 10 juin, de 12 h à 13 h

Durant cette période, les piétons et les cyclistes seront redirigés vers la voie centrale (la voie en direction d'Ottawa) et la promenade piétonne sera complètement fermée. Les cyclistes devront descendre de leur vélo et marcher lorsqu'ils traverseront le pont.

La circulation sera dirigée par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers ([email protected])