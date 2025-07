TÉMISCAMING, QC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'il y aura des fermetures de voie en alternance sur le pont du barrage Témiscamingue du Québec, ainsi que de courtes fermetures complètes du pont, pour permettre des travaux d'inspection durant la période suivante :

du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet, de 7 h à 19 h

Durant cette période, seule 1 voie demeurera ouverte, et la circulation s'y fera dans les 2 sens en alternance. De courtes fermetures complètes du pont, d'au plus 15 minutes chacune, pourraient également être nécessaires. Des panneaux de signalisation seront installés, et des signaleurs dirigeront la circulation. Les automobilistes peuvent s'attendre à des retards. Le trottoir demeurera accessible.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html