GATINEAU, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux automobilistes à des fins de travaux d'inspection durant les périodes suivantes :

du lundi 20 avril au mercredi 22 avril, de 9 h 30 à 14 h 30

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Durant ces périodes, la promenade demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

Dans le cadre de cette inspection, le pont sera temporairement fermé pour permettre l'inspection semi-annuelle du caillebotis de la voie en direction de Gatineau. Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre l'exécution des travaux en toute sécurité.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)