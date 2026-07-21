Le gouvernement du Canada retient une entreprise inuite pour la construction d'un complexe résidentiel à Iqaluit, au Nunavut

IQALUIT, NU, July 21, 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada est déterminé à faire croître l'économie et à créer des emplois pour les travailleuses et travailleurs canadiens, ainsi qu'à renforcer la chaîne d'approvisionnement canadienne en donnant la priorité aux fournisseurs, aux biens et aux services d'ici.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat de 35,6 millions de dollars à l'entreprise inuite Arctic Fresh Projects Inc. pour la construction d'un complexe résidentiel de 23 logements à Iqaluit, au Nunavut.

Ce marché est l'un des premiers à être passé dans le cadre de la politique « Achetez canadien ». Le contrat est attribué à un fournisseur canadien, qui utilisera surtout de l'acier, de l'aluminium et du bois d'œuvre canadiens pour la construction du complexe. Le projet devrait créer jusqu'à 55 emplois au cours des deux prochaines années.

En outre, le contrat, qui comporte un Plan des avantages pour les Inuit, contribuera à renforcer la capacité des entreprises inuites dans les collectivités du Nord du Canada et à soutenir les efforts déployés par celui-ci pour resserrer ses relations économiques avec les entrepreneurs inuits. Arctic Fresh Projects Inc. est inscrite au répertoire des entreprises inuites de l'organisation Nunavut Tunngavik Inc.

Le complexe sera construit sur un terrain qui appartient au gouvernement du Canada et où se trouvaient auparavant trois habitations unifamiliales. Il accueillera des employés du gouvernement fédéral qui travaillent et résident à Iqaluit. Les travaux de construction devraient prendre fin au plus tard en décembre 2028.

Citations

« Notre gouvernement s'est fermement engagé à travailler en partenariat avec les communautés autochtones à la création de possibilités économiques concrètes. Le contrat annoncé aujourd'hui pour la construction d'un complexe résidentiel à Iqaluit contribuera à y remédier au manque de logements tout en soutenant les entreprises et les travailleurs canadiens. L'entreprise inuite Arctic Fresh Projects saura mettre à profit son expertise dans la réalisation de ce projet et, conformément à notre nouvelle politique « Achetez canadien », elle utilisera des matériaux canadiens pour mener à bien les travaux. Voilà l'exemple parfait de la façon dont nous mettons à profit les talents et les matériaux d'ici pour aider les collectivités du Nord du Canada à prospérer. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« La construction d'un nouveau complexe résidentiel de 23 logements ici, à Iqaluit, est une bonne nouvelle non seulement pour les Nunavummiut, mais aussi pour les nombreux constructeurs et fournisseurs canadiens qui concrétiseront ce projet dans le cadre de la politique « Achetez canadien ». L'attribution de ce contrat à l'entreprise inuite Arctic Fresh Projects montre notre engagement à soutenir les entrepreneurs inuits. Notre gouvernement continuera de collaborer avec les partenaires locaux et les peuples autochtones à la réalisation de projets qui contribuent à assurer un avenir prospère au Nord du Canada. »

Lori Idlout

Députée du Nunavut

« Le logement est au cœur de la santé, de la sécurité et de la résilience des communautés. Ce nouveau complexe résidentiel à Iqaluit représente un investissement important qui permettra d'accroître l'offre de logements abordables, de soutenir la croissance économique locale et de créer de bons emplois. Grâce à nos partenariats avec des entreprises appartenant aux Inuit et à notre engagement envers l'utilisation de matériaux fabriqués au Canada, nous nous attaquons à la crise du logement et améliorons les conditions de vie de la population afin de bâtir un Nunavut plus fort. »

L'honorable Gregor Robertson

Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous sommes fiers de voir que ce projet de 23 logements s'inscrit non seulement dans le cadre de la nouvelle politique d'achat canadien de notre gouvernement, mais aussi que le contrat de construction a été accordé à Arctic Fresh Projects, une entreprise appartenant à des Inuit. Grâce à l'intégration d'un plan des retombées pour les Inuit, ce projet contribuera à renforcer les capacités des entreprises inuites, à créer des emplois, à favoriser la prospérité et à bâtir un Nord plus fort. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires locaux et les peuples autochtones, de renforcer nos relations économiques avec les entrepreneurs inuits et de bâtir, ensemble, un Nord fort. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Les faits en bref

La démolition des trois habitations d'origine a été achevée à l'automne 2024.

Le complexe résidentiel comprendra des logements de deux et trois chambres, et deux d'entre eux seront accessibles.

Les logements du complexe résidentiel feront partie du parc de logements détenus ou loués par l'État qui est géré par le programme de logements communautaires dans le Nord de Services publics et Approvisionnement Canada.

Une vingtaine de ministères du gouvernement du Canada participent au programme de logements communautaires dans le Nord.

Liens connexes

Politique « Achetez canadien »

Politique sur la priorisation des fournisseurs canadiens et du contenu canadien dans les approvisionnements stratégiques fédéraux

Politique sur la priorisation des matériaux canadiens dans l'approvisionnement fédéral

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Zohrah Khalili, Conseillère régionale, Ouest et Nord, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]