GATINEAU, QC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes qu'il y aura une fermeture complète de la traverse des Chaudières pour permettre la tenue du Défi CN pour le CHEO durant la période suivante :

le dimanche 4 mai, de 8 h à 14 h

Traverse des Chaudieres (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

La traverse sera fermée dans les 2 directions, et seule la circulation locale sera permise, du boulevard Alexandre-Taché à la rue Wellington.

Toutefois, les piétons et les cyclistes ainsi que les services de transport en commun (STO et OC Transpo) auront toujours accès à la traverse, et ce, dans les 2 directions durant cette période.

Les cyclistes sont priés de descendre de leur vélo et de marcher pour traverser le pont.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada