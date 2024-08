ROLPHTON, ON, le 16 août 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les usagers que le pont des Joachims demeurera ouvert les 19, 20, 21 et 22 août, de 21 h à 4 h, chaque nuit, à la suite de l'annulation de fermetures prévues. Les travaux sur le pont se sont déroulés plus rapidement que prévu, et ces fermetures ne sont plus nécessaires.

Les usagers peuvent se tenir informés des travaux effectués sur les ponts et des fermetures de voie connexes en consultant nos plateformes de médias sociaux.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)