Les fournisseurs canadiens sont invités au siège social de Walmart Canada, où ils auront la chance de proposer leurs produits afin d'avoir la chance d'être répertoriés auprès du détaillant.

MISSISSAUGA, ON, le 9 avril 2025 /CNW/ - Walmart Canada est fière d'annoncer qu'elle organisera son tout premier Sommet de la croissance au Canada le 9 juillet 2025, offrant aux fournisseurs et entrepreneurs canadiens d'un océan à l'autre l'occasion de proposer leurs produits directement aux commerçants de Walmart Canada et d'être répertoriés auprès du détaillant.

Le premier Sommet de la croissance de Walmart au Canada aura lieu en juillet 2025, consolidant ainsi l’engagement de l’entreprise envers ses fournisseurs locaux. (Groupe CNW/Wal-Mart Canada Corp.)

Le Sommet de la croissance de Walmart Canada s'inscrit dans le cadre d'événements similaires ayant eu lieu dans d'autres marchés de Walmart, notamment aux États-Unis, au Chili, en Inde, au Mexique et en Afrique, et auxquels des milliers de fournisseurs locaux ont participé. Cet événement en présentiel unique permettra aux partenaires commerciaux de Walmart Canada de découvrir et de faire affaire avec de nouveaux fournisseurs locaux, d'ajouter encore plus de produits approvisionnés au Canada et de continuer à soutenir et à développer des relations avec des entreprises locales partout au pays.

La période de demande de participation est maintenant ouverte, présentez une demande ici.

« Depuis 1994, Walmart Canada est fière de collaborer avec des fournisseurs canadiens partout au pays, en achetant des milliards de dollars de produits fabriqués au Canada, a déclaré Venessa Yates, présidente et chef de la direction de Walmart Canada. Faisant suite à l'annonce de notre investissement historique de 6,5 milliards de dollars, notre premier Sommet de la croissance canadien contribuera à dynamiser notre croissance au pays. Surtout, ce sommet nous permet de consolider nos efforts à nous associer à des fournisseurs canadiens et d'établir d'étroites relations avec eux, afin de mieux servir nos clients. »

« Être répertorié chez Walmart peut être transformateur pour les entreprises et les entrepreneurs. Dans le cadre de notre premier Sommet de la croissance au Canada, nous aurons l'honneur d'offrir aux fournisseurs canadiens une plateforme et une occasion d'envergure de proposer leurs produits directement à des partenaires commerciaux de notre entreprise, a déclaré Sam Wankowski, chef de la commercialisation de Walmart Canada. Nous avons hâte de découvrir encore plus de talents locaux et d'offrir les meilleurs produits sur nos tablettes et en ligne pour que nos clients puissent en profiter aux bas prix de tous les jours. »

Depuis plus de 30 ans, Walmart Canada soutient les fournisseurs canadiens locaux et est consciente du rôle essentiel qu'ils jouent dans la croissance économique, la création d'emplois et l'approvisionnement de produits exceptionnels à ses clients. La collaboration continue entre Walmart Canada et ses fournisseurs canadiens a permis au détaillant d'offrir à ses clients une sélection constante de produits exceptionnels, dont plusieurs sont fabriqués au Canada.

« Le premier Sommet de la croissance de Walmart au Canada témoigne de l'appui inlassable de l'entreprise envers les entreprises canadiennes locales d'un océan à l'autre, a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et chef de la direction du Conseil canadien du commerce de détail. Ce Sommet consolide l'engagement de Walmart Canada à l'égard de la croissance de nos fournisseurs locaux et à l'offre des produits que les Canadiens recherchent. »

Le Sommet sur la croissance de Walmart Canada aura lieu le 9 juillet 2025, au Centre de soutien des succursales de Walmart Canada (le siège social), à Mississauga, en Ontario. Dès aujourd'hui, les fournisseurs canadiens sont invités à présenter une demande ici.

La période de demande de participation se terminera le 9 mai 2025. Les fournisseurs sélectionnés seront invités à proposer leurs produits à un partenaire commercial potentiel lors du sommet, qui comprendra également :

Des présentations animées par l'équipe de direction de Walmart Canada

Des séances de développement et des occasions de réseautage à l'intention des fournisseurs

Du soutien personnalisé afin d'aider les fournisseurs à ajouter leurs produits à notre Marché électronique en pleine croissance.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal mené par les associés et propulsé par la technologie qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Wal-Mart Canada Corp.

Contact média: Steeve Azoulay, Walmart Canada, [email protected]