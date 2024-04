Avenir de la forêt : La CSN s'inquiète de l'avenir de la scierie Petit Paris

SAGUENAY, QC, le 19 avril 2024 /CNW/ - La CSN s'inquiète de l'avenir de Produits Forestiers Petit Paris à Saint-Ludger-de-Milot, au Lac-Saint-Jean. L'entreprise pourrait bien être vendue pour qu'une autre usine récupère son approvisionnement en bois de la forêt publique.

Le syndicat a appris de la bouche de hauts dirigeants de l'entreprise, laquelle est une coopérative à 50 %, que l'usine serait vendue et que les volumes de bois de la forêt publique, actuellement alloués à Saint-Ludger, seraient transférés à l'usine d'Arbec-Rémabec de l'Ascension-de-Notre-Seigneur. Une partie des employé-es suivrait également, sans qu'on sache si l'ancienneté serait respectée en fonction des règles qui s'appliquent normalement dans une telle situation.

« Pour Saint-Ludger c'est une catastrophe, l'économie locale dépend énormément de la scierie. On ne comprend pas que notre coopérative, qui est bien ancrée dans notre milieu, puisse avoir accepté un tel transfert. On se sent trahis », affirme Pierre Godin, vice-président du Syndicat des travailleurs de la Scierie Petit-Paris-CSN.

Selon la FIM-CSN, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, ne doit pas accepter le transfert de volume de bois de la forêt publique tant et aussi longtemps qu'un projet viable pour Saint-Ludger-de-Milot est encore possible. « La forêt fait vivre plus d'une centaine de municipalités au Québec. On ne doit pas décider du jour au lendemain de vider certains villages pour faire de plus grosses usines ailleurs », affirme, Jérémy Temes-Dubé, secrétaire général de la FIM-CSN. Ce dernier s'inquiète qu'une vision strictement économique, comme celle du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, soit plaquée sur le secteur forestier. Le développement régional doit être pris en considération. Le transport de billes de bois brutes sur de longues distances n'est par ailleurs pas aussi économique en carburant que le transport de bois d'œuvre scié et séché.

La FIM-CSN en appelle au député du Lac-Saint-Jean, Éric Girard, pour qu'il demande un moratoire sur le transfert de volume de bois de la forêt publique. « La récente consultation du gouvernement sur l'avenir de la forêt ne doit pas être un écran de fumée pour cacher la fermeture d'usines dans les petites localités », ajoute le secrétaire général de la FIM-CSN.

« Le maire de Saint-Ludger-de-Milot, Marc Laliberté, est également sollicité pour aider à construire l'avenir de la scierie Petit Paris dans sa municipalité », ajoute Marie-Pier Ouellet, vice-présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN.

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle représente notamment les usines de Kénogami et d'Alma.

Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe quelque 160 syndicats de la région et représente 16 000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

