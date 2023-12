Avenir de l'agriculture - Le ministre Lamontagne annonce 3 M$ additionnels pour la relève agricole au Québec

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce qu'une somme de 3 millions de dollars sera ajoutée à l'enveloppe budgétaire de l'Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat, la portant à un total de 8 millions de dollars. Cette initiative ministérielle vise à aider les jeunes agriculteurs à s'établir sur le territoire québécois, de façon à favoriser la pérennité de l'agriculture du Québec. Le ministre en a fait l'annonce aujourd'hui, en marge du 99e Congrès général de l'Union des producteurs agricoles.

Avec cette bonification, le gouvernement souhaite accroître son appui aux jeunes entrepreneurs agricoles en soutenant le démarrage et en facilitant le transfert non apparenté ou familial d'entreprises. Depuis septembre 2023, 225 projets ont reçu une aide financière. Grâce à cette somme supplémentaire, c'est 150 projets de plus qui pourront être soutenus.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer un appui supplémentaire qui permettra d'accompagner plus de jeunes agriculteurs souhaitant s'établir dans toutes les régions du Québec. La relève agricole est au cœur des priorités de votre gouvernement afin d'assurer la pérennité de notre agriculture. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

L'Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat a été lancée le 13 septembre 2023. Elle était initialement assortie d'une enveloppe budgétaire de 5 millions de dollars.

Les entreprises auront jusqu'au 31 janvier 2025 pour réaliser leur projet.

Pour être admissibles à l'Initiative, les demandeurs doivent notamment être âgés de moins de 45 ans, avoir une formation reconnue et détenir un minimum de 20 % des parts ou des actions de l'entreprise depuis moins de 5 ans.

Une bonification de 10 % du taux d'aide financière est aussi accordée aux entreprises agricoles certifiées ou précertifiées biologiques, ainsi qu'aux entreprises situées sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

Lien connexe

Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l/

https://www.youtube.com/user/mapaquebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source, Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information, Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca