MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Avantis Coopérative, l'une des plus grandes coopératives du Québec avec un chiffre d'affaires net de plus de 650 millions de dollars et également le plus grand marchand associé BMR de la province, prolonge son entente exclusive avec JRTech Solutions, le plus grand fournisseur canadien d'étiquettes électroniques, pour équiper des quincailleries BMR supplémentaires avec des étiquettes électroniques de gondole (EEG) Pricer.

Avantis Coopérative, partenariat exclusif avec JRTech Solutions. (Groupe CNW/JRTECH SOLUTIONS INC.)

Ayant déjà installé 15 de ses magasins BMR avec la technologie EEG Pricer de JRTech Solutions, Avantis Coopérative installera 9 magasins supplémentaires, y compris la mise à jour de son magasin emblématique, BMR Lac Mégantic, qui a été la première quincaillerie, toutes bannières confondues, à être installée avec des étiquettes électroniques de prix en Amérique du Nord.

« Alors qu'il existe de nombreuses solutions qui prétendent être moins coûteuses, la longévité et la performance de BMR Lac Mégantic sont la preuve que nous avons obtenu un bien meilleur retour sur investissement avec les étiquettes digitales Pricer qu'avec n'importe quelle autre solution. », mentionne Israel Ward-McNally, Vice-Président, Détail chez Avantis Coopérative. « De plus, au cours de la dernière décennie, JRTech a prouvé qu'il était un partenaire fiable et digne de confiance. En renouvelant ce partenariat stratégique avec JRTech Solutions, nous nous assurons de continuer à déployer une exactitude des prix, une meilleure gestion des stocks et une expérience client de qualité dans toute notre chaîne de magasins. »

« Ce contrat est une étape importante pour nous car il comprend la mise à jour du magasin BMR Lac Mégantic qui est non seulement la toute première quincaillerie installée avec des étiquettes digitales en Amérique du Nord, mais aussi notre tout premier client. », dit Diego Mazzone, Président et Chef de la direction de JRTech Solutions. « En plus, ce qui est remarquable c'est que 12 ans plus tard, les étiquettes que nous avions initialement déployées fonctionnent toujours, ce qui témoigne de l'efficacité de la plateforme de communication infrarouge de Pricer. C'est du jamais vu avec les autres technologies d'étiquettes électroniques du marché, qui ne durent généralement que 3 à 5 ans. »

À propos de Avantis Coopérative

Avantis Coopérative compte sur la force de plus de 15 650 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs ainsi que sur l'expertise de 1 350 employés. Très diversifiée, Avantis est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas- Saint-Laurent, de la Côte-Nord, et au Nouveau-Brunswick. Opérant plus de 110 places d'affaires sous les bannières Sollio Agriculture, BMR, New Holland, Wacker Neuson, Sonic, Shell et SuperSoir, Avantis Coopérative est la plus grande coopérative du réseau Sollio Groupe Coopératif. Pour en savoir plus, www.avantis.coop.

À propos du Groupe BMR

Groupe BMR est une filiale de Sollio Groupe Coopératif qui regroupe près de 300 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Les ventes au détail de Groupe BMR et de ses membres sont évaluées à plus de 1,3 milliard de dollars par année et, près de 8 000 personnes travaillent au sein du réseau. Le Groupe BMR est le principal acteur québécois de l'industrie de la quincaillerie et opère sous les bannières BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard. Pour en savoir plus, bmr.ca.

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 900 installations de magasins avec plus de 13 millions d'étiquettes électroniques déployées depuis 2008. JRTech Solutions possède la plus grande base d'installation d'étiquettes électroniques dans l'industrie de la quincaillerie nord-américaine avec plus de 400 installations de magasins complets. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com.

À propos de Pricer

Pricer AB, est le leader mondial dans la fourniture de solutions numériques en magasin qui améliorent à la fois les performances des magasins et l'expérience d'achat dans le marché fortement croissant du commerce de détail. À travers les étiquettes électroniques, une technologie de pointe, telle que la communication optique infrarouge et l'IA, et une innovation continue, Pricer offre la base de la communication et de l'efficacité en magasin. La plateforme Pricer leader du secteur bénéficie d'une expertise de 30 ans d'expérience en déploiement et est rapide, robuste, interconnectable et évolutive. Pricer a été fondée en Suède en 1991 et est cotée au Nasdaq Stockholm. Pour en savoir plus, visitez le site www.pricer.com.

