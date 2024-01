TORONTO, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le 27 janvier 2024, des familles, des bibliothèques et des groupes de littératie partout au pays célébreront la 25e Journée de l'alphabétisation familiale avec des activités stimulantes. Cette Journée est une initiative annuelle qui vise à encourager la lecture et la participation à des activités liées à l'alphabétisation en famille.

Pour ce jalon important, le thème de cette année est « Fêtons en famille! ». Il s'agit d'une occasion pour les familles de se réunir et de célébrer ensemble. Une fête présente d'innombrables occasions d'apprendre de nouvelles choses et d'accroître le niveau d'alphabétisation de toute la famille. On peut préparer des repas, chanter des chansons ou jouer; toutes les activités sont amusantes lorsqu'on est ensemble!

« En inaugurant la Journée de l'alphabétisation familiale en 1999, nous n'aurions jamais pu imaginer que, 25 ans plus tard, cette initiative deviendrait omniprésente. Nous remercions infiniment tous ceux qui nous ont aidés à sensibiliser le public à l'importance de l'alphabétisation familiale en participant à la Journée de l'alphabétisation familiale, dit Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Nous encourageons les familles et les groupes de littératie aux quatre coins du pays à célébrer avec nous le 25e anniversaire de la Journée de l'alphabétisation familiale en organisant une fête. En plus de contribuer à renforcer les compétences en littératie tant pour les adultes que pour les enfants, l'apprentissage en famille consolide les liens familiaux. »

Barbara Reid, auteure et illustratrice en pâte à modeler canadienne primée, est à nouveau présidente honoraire de la Journée de l'alphabétisation familiale. Le 25 janvier, elle animera un événement virtuel destiné à toutes les familles du pays, qui comprendra une démonstration de la façon d'utiliser de la pâte à modeler pour créer une image. Les familles et les organisations communautaires peuvent s'inscrire à cet événement gratuit (présenté en anglais) ici .

« Je suis enchantée de travailler de nouveau en collaboration avec ABC Alpha pour la vie Canada à l'occasion de la 25e Journée de l'alphabétisation familiale, affirme Barbara Reid. Au vu de ma profession d'auteure, il n'est guère surprenant que la littératie me tienne à cœur. En apportant ma pierre à l'édifice, j'espère contribuer au succès à long terme de cette initiative. »

Voici quelques exemples d'événements organisés un peu partout au pays à l'occasion de la Journée de l'alphabétisation familiale :

Le centre St. Albert Further Education , situé à St. Albert , en Alberta , organise une journée consacrée au plaisir de lire, d'apprendre et de tisser des liens.





, situé à , en , organise une journée consacrée au plaisir de lire, d'apprendre et de tisser des liens. L'organisme Foundations Learning à Saskatoon , en Saskatchewan , organise l'événement Stories & Stepping Stones . Au programme : invités spéciaux, livres gratuits, activités, prix à gagner et bien plus encore!





à , en , organise l'événement . Au programme : invités spéciaux, livres gratuits, activités, prix à gagner et bien plus encore! La bibliothèque de Portage la Prairie , au Manitoba , organise une séance de lecture mettant en vedette la maire de la ville.





, au , organise une séance de lecture mettant en vedette la maire de la ville. La bibliothèque publique de Guelph , en Ontario , organise un spectacle musical interactif qui convient pour tous les âges.





, en , organise un spectacle musical interactif qui convient pour tous les âges. La bibliothèque publique de Milton , en Ontario , organise un événement mettant en vedette Lana Button , conférencière et auteure de livres pour enfants.





, en , organise un événement mettant en vedette , conférencière et auteure de livres pour enfants. L'organisme The Learning Force , situé à Toronto , en Ontario , invite les familles à rencontrer leurs chefs de file locaux en matière d'éducation et à participer à des jeux amusants visant à améliorer la concentration et la littératie.





, situé à , en , invite les familles à rencontrer leurs chefs de file locaux en matière d'éducation et à participer à des jeux amusants visant à améliorer la concentration et la littératie. La bibliothèque publique de Pointe-Claire , au Québec, organise un Défi de lecture et d'autres activités, ainsi que des ateliers de bricolage et des séances de lecture.





, au Québec, organise un Défi de lecture et d'autres activités, ainsi que des ateliers de bricolage et des séances de lecture. La Guysborough Adult Learning Association , à Queensport , en Nouvelle-Écosse, organise une soirée de jeux en famille à la caserne de pompiers de la municipalité.





, à , en Nouvelle-Écosse, organise une soirée de jeux en famille à la caserne de pompiers de la municipalité. La bibliothèque A.C. Hunter Children's Library , à St. John's , à Terre-Neuve-et- Labrador , invite les familles ayant des enfants âgés de 3 à 10 ans à participer à des séances de lecture et d'autres activités amusantes. Elle organise aussi une séance d'information destinée aux tuteurs sur le bon d'études canadien.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Journée de l'alphabétisation familiale, pour accéder à des ressources gratuites ou pour trouver un événement dans votre collectivité, consultez le site fld-jaf.ca .

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair, et nous appuyons leur utilisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la littératie familiale ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca .

